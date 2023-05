L’APPEL SAUVAGE Tournai, 25 mai 2023, Tournai.

Il s’agit de l’histoire d’un chien, Buck, qui au fur et à mesure de sa trajectoire renoue avec ses origines lointaines de chien sauvage, de loup. Progressivement, les marionnettistes aussi, seront poussé·es à s’interroger sur la notion de sauvage, et les raisons fondamentales de leur présence lors de cette représentation.

Une fresque en théâtre d’ombres et en musique, à regarder sous les étoiles.

Tournai Hainaut

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T21:30:00+02:00 – 2023-05-25T23:00:00+02:00

Marionnette Marionnettes