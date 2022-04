Tournage participatif : FiXion Cinéma Jacques Brel Garges-lès-Gonesse Catégories d’évènement: Garges-lès-Gonesse

Un projet itinérant dont le tournage s’effectue de commune en commune, partout dans l’hexagone. La communauté d’agglomération Roissy Pays de France en partenariat avec les différentes villes du territoire vous propose le projet FiXion. L’objectif est de participer ou d’observer un tournage professionnel. Les inscriptions se feront à Garges-lès-Gonesse, le jeudi 14 avril de 17h à 20h au Cinéma Jacques Brel. **Pas d’inscription requise pour les spectateurs.** **Le tournage aura lieu à Garges-lès-Gonesse le 18 au 22 mai.**

Entrée libre pour les spectateurs. Sur inscriptions pour les participants.

Envie d’être acteur ? Réalisateur ? Technicien ? Spectateur ? Venez participer à cette expérience unique. Cinéma Jacques Brel 1 place de l’Hôtel de Ville 95140 – Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse Val-d’Oise

