Tournage sur bois d’objets décoratifs et usuels Tournage Guérin, 31 mars 2023, Versailles.

Présentation d’objets en bois tourné et démonstration de tournage

Tournage Guérin 17 rue du Vieux Versailles 78000 versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

LE BOIS EST UNE MATIÈRE NOBLE

Les arbres modèlent les paysages par leur port majestueux depuis des millénaires et sont une source de vie par la photosynthèse.

Et quand ils arrivent à maturité, ces géants nous offrent leur matière. L’arbre commence sa deuxième vie en bois d’œuvre.

Cette matière noble devient par les mains de l’artisan, meuble ou objet du quotidien pour nous accompagner et nous ravir les yeux par son élégance.

À l’établi, le choix se fera en fonction de ses qualités mécaniques et bien sûr esthétiques, sa fibre, son grain, sa couleur toutes ses qualités éveillent l’imagination et sont propices à la création.

Ébéniste restaurateur spécialisé en marqueterie, je me suis récemment intéressé au tournage sur bois. Je me suis passionné pour cette activité dès l’achat de mon premier tour.

Le tournage offre de multiples possibilités d’expression par les formes, le choix des bois, les collages, les finitions. Sélectionner un bois et lui donner forme sous l’outil en quelques heures est un vrai plaisir.

L’aspect du bois va nous guider, en utilisant ses éventuels défauts et en sublimant la matière par les belles courbes, des formes originales et une finition adaptée.

Autre approche, on élabore un schéma, on trace une épure pour définir les sections de bois, les angles de coupes, puis on colle tous ces éléments en les positionnant précisément et enfin on monte la pièce sur le tour. À ce stade, la forme de la pièce est encore vague, la fibre du bois ne se dévoile pas. Petit à petit sous la gouge, la silhouette se devine, les bois laissent apparaitre leur grain, leur couleur. Un œil sur l’épure, le geste doit guider l’outil jusqu’à la forme définit.

Le travail de finition, ponçage et application d’un produit de protection doit être fait sans compromis pour révéler le bois sous tous ces aspects et sublimer la matière.

La quête des bois singuliers est un travail quotidien, le stockage, le séchage est une étape cruciale et demande un peu de patiente, à moins de travailler le bois vert, ce qui peut être intéressant pour certains objets. La réflexion commence en observant ces bois, l’imagination est en route, c’est la forme, la couleur et le grain du bois qui nous guide pour l’élaboration d’une pièce, la recherche de formes originales et innovantes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

Philippe Guérin