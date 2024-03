Tournage du court métrage muet noir et blanc Café du Village Anères, samedi 30 mars 2024.

Comme chaque année, en partenariat avec l’ENSAV (Ecole Nationale Supérieure d’AudioVisuel) de Toulouse, l’équipe du Remue-Méninges vous propose de venir assister et participer au tournage du film muet noir et blanc qui sera diffusé lors de l’ouverture du Festival de cinéma muet et piano parlant .

Nous avons, toujours, besoin d’acteurs et de figurants, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

– Participation libre mais vivement recommandée –

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-01

Café du Village ANERES

Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie remue.meninges@free.fr

