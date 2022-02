Tournage Aventur Game Lauzun, 25 avril 2022, Lauzun.

Tournage Aventur Game Lauzun

2022-04-25 – 2022-04-27

Lauzun Lot-et-Garonne Lauzun

Encadrés par une équipe de professionnels, les enfants sont les héros d’un film dont ils maîtrisent le déroulement. Cette expérience propose aux enfants et ados de rentrer dans les coulisses du cinéma et de participer à un tournage dans des conditions professionnelles leur permettant de découvrir l’envers du décor du 7ème art !

Les Mairies de Lauzun et de St Colomb de Lauzun invitent les jeunes âgés de 9 à 17 ans à s’impliquer dans un projet de film. Durant ces trois jours, vos enfants auront la chance de découvrir ce qui se passe derrière la caméra, le travail de capture du son, les conseils de tournage, l’écriture des scripts, la création de son propre film, avec le soutien professionnel de cinéastes expérimentés. Un dvd de ce film sera remis à chaque participant.

Les Mairies de Lauzun et de St Colomb de Lauzun invitent les jeunes âgés de 9 à 17 ans à s’impliquer dans un projet de film. Vos enfants auront la chance de découvrir ce qui se passe derrière la caméra, le travail de capture du son, les conseils de tournage, l’écriture des scripts, etc.

Encadrés par une équipe de professionnels, les enfants sont les héros d’un film dont ils maîtrisent le déroulement. Cette expérience propose aux enfants et ados de rentrer dans les coulisses du cinéma et de participer à un tournage dans des conditions professionnelles leur permettant de découvrir l’envers du décor du 7ème art !

Les Mairies de Lauzun et de St Colomb de Lauzun invitent les jeunes âgés de 9 à 17 ans à s’impliquer dans un projet de film. Durant ces trois jours, vos enfants auront la chance de découvrir ce qui se passe derrière la caméra, le travail de capture du son, les conseils de tournage, l’écriture des scripts, la création de son propre film, avec le soutien professionnel de cinéastes expérimentés. Un dvd de ce film sera remis à chaque participant.

©mairies-lauzun-st-colomb

Lauzun

dernière mise à jour : 2022-01-31 par