Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Randonnée gratuite, sans engagement et sans inscription.

De nombreuses collectivités des Hautes-Pyrénées ont été labellisées Terre de Jeux 2024 par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris et leur nombre ne cesse de croitre. Elles vous proposent de les retrouver au sommet du Tourmalet le samedi 11 juin 2022, pour un moment symbolique de cohésion sportive et de dynamique collective avec pour objectif les JO de Paris. Ravitaillement au sommet du Tourmalet jusqu’à 13h30. 2 départs proposés :

– depuis la mairie de Bagnères-de-Bigorre à 9h (départ à 9h30)

– depuis Lau Balagnas, Argeles Gazost à 9h (départ 9h30).

