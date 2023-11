Les Tétines Noires + Martin Dupont + Guerre Froide ESPACE CULTUREL BUISSON, 27 janvier 2024, TOURLAVILLE.

Les Tétines Noires + Martin Dupont + Guerre Froide ESPACE CULTUREL BUISSON. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:45 (2024-01-27 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

LES TÉTINES NOIRES (batcave, post-punk…)Groupe culte et inclassable de la scène française fondé en Normandie dans les années 80 aura marqué les esprits de tous ceux qui les auront vu sur scène, avec leurs shows provocateurs aux allures de performances. Après plus de vingt ans d’un silence finalement plus glaçant que leurs productions, Les Tétines Noires retrouvent Made in Éric et se reforment en un line-up original pour une série de concerts inattendus dans toute l’Europe.MARTIN DUPONT (new wave & minimal)Le groupe nait à Marseille sur les cendres du mouvement punk au début des années 1980. Inclassable malgré son affiliation à la new wave, Martin Dupont joue une musique essentiellement électronique sur laquelle se greffe une clarinette. Aujourd’hui, le groupe considéré comme « culte » par beaucoup proposera un set autour du nouvel album « Kintsugi » et de classiques cultes qui ont remué le public américain et européen avec son début de tournée cette année.GUERRE FROIDE (coldwave) Créé à l’aube des années 80, directement issu du mouvement punk? Guerre Froide présentera son nouvel album « Fiat Lux » et ne manquera pas de revisiter son répertoire 80’s et 00’s. Les textes, les musiques, plus généralement l’univers musical de Guerre Froide sont uniques. Cet univers si particulier, en dehors du mainstream musical actuel, est reconnu et salué par les spécialistes des musiques underground. Les Tétines Noires Les Tétines Noires

ESPACE CULTUREL BUISSON TOURLAVILLE Rue Ferdinand Buisson Manche

