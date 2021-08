Tourismob’elec La Brise de Mer, 13 septembre 2021, Saint-Michel-Chef-Chef.

Tourismob’elec

La Brise de Mer, le lundi 13 septembre à 09:00

Venez découvrir les nombreuses solutions de mobilités durables autour de chez vous, lors de la 4ème édition du #PaysdelaLoireEnergieTour, co-organisé par la Région et ses partenaires du 11 au 26 septembre 2021. Vous hésitez encore à passer le cap de la mobilité électrique ? Retrouvez-nous le **13 septembre de 9h à 17h30** au gîte de vacances La Brise de Mer à Saint Michel-Chef-Chef. Tout au long de la journée, participez aux démonstrations de notre prise de recharge intelligente Spark 1, et tentez de remporter une prise lors de notre jeu-concours. Et comme on fait les choses en grand, un cocktail déjeunatoire sera prévu pour permettre à ceux qui souhaitent, de venir sur le temps du midi. On vous attend nombreux ! La Team Sparklin Pour s’inscrire : [[https://www.weezevent.com/pays-de-la-loire-energie-tour-demonstration-des-prises-sparklin](https://www.weezevent.com/pays-de-la-loire-energie-tour-demonstration-des-prises-sparklin)](https://www.weezevent.com/pays-de-la-loire-energie-tour-demonstration-des-prises-sparklin)

Gratuit et sur inscription

Sparklin vous propose une démonstration de sa prise de recharge intelligente !

La Brise de Mer 97 rue du Redois 44730 Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique



