Tourisme et Numérique Pleumeur-Bodou, vendredi 5 avril 2024.

Tourisme et Numérique Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Pour cette édition gratuite et ouverte à tous un nouveau lieu, une nouvelle formule et un fil rouge l’intelligence artificielle.

Retrouvez sur une journée des conférences inspirantes sur les innovations de demain notamment en lien avec l’intelligence artificielle, un salon tourisme avec plus de 70 exposants, des pitchs de solutions innovantes, des ateliers pratiques sur l’utilisation du digital, du coaching, du networking et de la convivialité.

A noter cette année, la présence de Philippe Gloaguen, créateur du Guide du Routard qui présentera l’évolution du Guide du Routard au cours des 50 dernières années.

4ème région touristique de France, la Bretagne est aussi plébiscitée pour la diversité de ses paysages et la richesse de son patrimoine. C’est forte de ces atouts que la technopole Anticipa, la French Tech Brest Bretagne Ouest et ses partenaires ont lancé en 2014, l’événement annuel breton Tourisme & Numérique qui pour objectif de faire se rencontrer les professionnels du tourisme et les acteurs du numérique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-05 17:00:00

Pôle Phoenix

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Tourisme et Numérique Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose