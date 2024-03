TOURISME ET NUMÉRIQUE #9 Le Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou, vendredi 5 avril 2024.

TOURISME ET NUMÉRIQUE #9 Tourisme et Numérique, l’événement breton pour les professionnels du tourisme et les acteurs du numérique ! Cette 9ème édition, gratuite et ouverte aura lieu le vendredi 5 avril 2023 à Pleumeur-Bodou. Vendredi 5 avril, 10h00 Le Pôle Phoenix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T10:00:00+02:00 – 2024-04-05T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T10:00:00+02:00 – 2024-04-05T17:00:00+02:00

Un nouveau lieu, une nouvelle formule et l’intelligence artificielle comme fil rouge de la journée.

Au programme :

2 conférences inspirantes sur les innovations numériques, notamment sur l’Intelligence Artificielle et les nouvelles pratiques digitales dans le secteur du tourisme

1 salon tourisme avec plus de 70 exposants touristiques

4 pitchs de solutions innovantes appliquées au tourisme (IA, visites virtuelles, affichage dynamique…)

2 ateliers sur les pratiques digitales et la visibilité en ligne

Du networking…

et la présence exceptionnelle de Philippe Gloaguen, créateur du Guide du Routard, qui présentera l’évolution du guide au cours des 50 dernières années.

La journée est organisée par la technopole Anticipa, la French Tech Brest Bretagne Ouest, l’Office de Tourisme Bretagne Côte de granit rose, l’Office de Tourisme de Perros-Guirec et bénéficie du soutien du Lycée St Jo Bossuet, Google, CMB, 7Technopoles Bretagne, Lannion Trégor Communauté et de la région Bretagne.

Découvrez le programme et inscrivez-vous ici -> www.tourisme-et-numerique.bzh

Le Pôle Phoenix 22560 Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAQJST_lJ8zMQyN08HUs5ogUvOFjWuj3PgYhh5G_kO1EA8LQ/viewform »}] [{« link »: « http://www.tourisme-et-numerique.bzh »}]