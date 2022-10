Tourisme Economique : Papier animé Sainte-Marie Sainte-Marie Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Sainte-Marie Découvrez Papier Animé, la petite entreprise artisanale et artistique de Pauline Lemée, dessinatrice à la plume poétique. Elle présentera son atelier, situé dans une menuiserie toujours en activité, ses dessins et son parcours de créatrice. Réservation à effectuer sur le site de la Semaine du Tourisme Economique et des Savoir Faire.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Redon accueil@tourrisme-pays-redon.com +33 2 99 71 06 04 http://www.semaine-tourisme-economique.bzh/ Sainte-Marie

