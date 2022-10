Tourisme Economique : ESAT Utopi Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine ESAT Utopi est un établissement médico-social accompagnant des adultes en situation de handicap mental et/ou psychique dans une activité professionnelle.

A Redon, 165 personnes sont accueillies et six ateliers semi-industriels sont proposés : restauration, entretien des espaces verts, métallerie, menuiserie, etc.

L’intérêt de la visite réside dans le savoir-faire des personnes en situation de handicap et l’encadrement des professionnels. Venez découvrir le savoir-faire des personnes en situation de handicap et la façon dont les professionnels de l’encadrement adaptent les rythmes, organisent les postes et adaptent les conditions de travail aux capacités des personnes accompagnées. Réservation sur le site internet de la Semaine du Tourisme Economique.

accueil@tourisme-pays-redon.com +33 2 99 71 06 04

