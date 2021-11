TOURETTE Balaruc-les-Bains, 29 mars 2022, Balaruc-les-Bains.

TOURETTE Balaruc-les-Bains

2022-03-29 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-29 19:15:00 19:15:00

Balaruc-les-Bains Hérault

3 3 EUR Théâtre par la Compagnie Joli Mai

«Tourette» est le portrait d’Harmonie, une jeune fille atteinte du Syndrome Gilles de la Tourette.

Harmonie raconte comment elle a basculé à l’âge de 7 ans dans la maladie, et comment celle-ci l’accompagne dans toutes les étapes de sa vie. «Tourette», c’est aussi le portrait d’une jeune fille pleine d’humour, de révolte et de vitalité, qui clame son désir de vivre comme les jeunes de son âge avec et malgré sa différence, et qui cherche une place qui soit la sienne.

Si «Tourette» est un portrait, c’est aussi une expérience proposée au public, puisqu’il passe un moment avec un personnage qui apparaît au début dans toute son étrangeté et qui va peu à peu lui sembler familier. Ce faisant, nous confrontons aussi le public aux sentiments contrastés qu’il peut ressentir devant une personne porteuse de handicap : peur, malaise, incompréhension, rire même.

En effet, dans ce cheminement, l’humour est fondamental, puisqu’il vient permettre au public de rire avec Harmonie, et de prendre une distance salvatrice avec le malheur.

Texte : Félicie Artaud (à partir des improvisations de Mathilde Lefèvre)

Interprétation : Mathilde Lefèvre

Mise en scène : Félicie Artaud

Costumes et accessoires : Catherine Sardi

Création sonore et régie générale : Antoine Blanquart

Lumières : Claire Eloy

culture@mairie-balaruc-les-bains.fr https://www.facebook.com/PianoTiroirBalaruc

