.Tout public. payant 40 euros Touré Héritage vient nous faire revivre la musique de Touré Kunda. Formé par les fils de trois des chanteurs historiques du groupe Touré Kunda, Touré Héritage nous plonge dans le répertoire du groupe mythique du Sénégal. A écouter le 10/10 au New Morning. Touré Héritage nous prouve que

les fils des chanteurs historiques ont des voix en or, aussi belles que celles

de leurs papas. Ils seront réunis sur scène pour

nous rejouer les tubes et les morceaux de la tournée légendaire de l’album

« Paris – Ziguinchor » sorti il y a 40 ans.

En mixant les sonorités traditionnelles africaines avec les tonalités

jazz, reggae ou funk, les Touré Kunda avaient réussi à créer un style bien à eux,

reconnaissable entre mille. A l’époque il y avait l’afrobeat de Féla Kuti,

la juju music de King Sunny Ade, la rumba congolaise de Ray Lema et

bien sûr les Ambassadeurs du Mali de Kante Manfila, Selif Keita et Mory

Kante. New Morning 9 rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://shotgun.live/fr/events/toure-heritage-celebration-hommage-a-hamidou-ismael?utm_source=shotgun

