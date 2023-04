Tourcoing Se Met Au Vert ! Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing Se Met Au Vert ! Tourcoing, 3 juin 2023, Tourcoing. Tourcoing Se Met Au Vert ! Samedi 3 juin, 14h00 Tourcoing Entrée libre Stands « Conseil France Rénov’ » Les conseillers AMELIO France Rénov’ seront présents sur différents événements pour répondre à vos questions sur la rénovation énergétique et sur les aides financières mobilisables pour mener à bien vos travaux.

Animé par les Conseillers AMELIO France Rénov’ de SOLIHA → Samedi 3 juin 2023 de 14h à 18h dans le cadre de la Journée Tourcoing Se Met Au Vert, au jardin botanique de Tourcoing. Plus d’infos sur le site de la Ville de Tourcoing

Entrée libre Tourcoing 32 Rue du Moulin Fagot tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 Amelio

