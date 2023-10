Cet évènement est passé La Nuit Détonnante Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

La Nuit Détonnante Samedi 2 novembre 2019, 17h30 Tourcoing GRATUIT. CENTRE VILLE ET MAISON FOLIE HOSPICE D'HAVRÉ – DÈS 17h30 Événement co-organisé par la Ville de Tourcoing et le Centre Européen des Arts Détonnants, La Nuit Détonnante est une déambulation poétique, mêlant tradition des allumoirs et spectacles de rue sur le thème de la lumière. Cette année, elle revient aux couleurs du Mexique ! La déambulation prendra des accents de fête des morts mexicaine et se terminera à la Maison Folie Hospice d'Havré, où le public pourra notamment profiter, autour d'un bon chocolat chaud, de l'exposition "Trésors et motifs". Voici le programme qui vous attend : A partir de 17h30 Distribution d'Allumoirs par la Ville, Place Hassebroucq 18h15 – 18h30 Spectacle « Street Light », danse Hip-Hop, Place Hassebroucq – Perron de l'Hôtel de Ville 18h30 – 18h50 Avec fanfares et la Compagnie « Tewhoola », qui proposeront une déambulation musicale Départ de la parade des Allumoirs Place Hassebroucq vers le Parvis Saint-Christophe 18h50 – 19h15 Spectacle enflammé. « Ignis Nomadès » avec la Compagnie Takapa. Spectacle pyrotechnique où quatre nomades emmèneront le public sur leur route à la découverte du feu. Haut en couleur, ce spectacle mélange diverses techniques pyrotechniques et effets réalisés avec du feu : fouet enflammé, arrosoir, poussière et pluie de feu, lance flamme, mangeur de feu… Parvis Saint-Christophe 19h15 – 19h30 Départ de la parade des Allumoirs avec le spectacle déambulatoire « Le Rêve d'Herbert », de la Compagnie les Quidams. Parvis Saint-Christophe vers la maison Folie hospice d'Havré via la promenade de la Fraternité 19h30 Spectacle final « Le Rêve d'Herbert » avec la Compagnie des Quidams. Maison Folie hospice d'Havré À partir de 20h Distribution gratuite de chocolat chaud par l'association les Artisans du Monde. Cour de la maison Folie hospice d'Havré Ouverture de l'exposition « Trésors (é)Motifs » en nocturne jusque 21h ce même jour. GRATUIT.

