Un Français Parfait…ou Presque! SALLE GEORGES DAEL, 29 avril 2023, TOURCOING. Un Français Parfait…ou Presque! SALLE GEORGES DAEL. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 21:00 (2023-04-29 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Coup de tonnerre, Eric Zeffour a gagné les élections ! C’est dire si ça va chambouler les habitudes de Maité et Youssef, aussi bien dans leur couple que vis-à-vis du monde extérieur. Autant avant les voyages, la gastronomie et la danse les unissaient, autant maintenant les mesures nouvelles du gouvernement les mettent à l’épreuve dans des situations cocasses au possible. Dans cette comédie, rien n’est laissé au hasard, toutes les situations vous feront pleurer de rire ! Auteur : Nicole Sias, Youssef le Daron Artistes : Nicole Sias, Youssef le Daron Un Français Parfait…ou Presque! Votre billet est ici SALLE GEORGES DAEL TOURCOING 110 RUE DE LE LILLE Nord 14.0

