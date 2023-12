Permanence Pass Entrepises – demandeurs d’emploi rattachés au Pôle emploi de Tourcoing Tourcoing Permanence Pass Entrepises – demandeurs d’emploi rattachés au Pôle emploi de Tourcoing Tourcoing, 21 décembre 2023, . Permanence Pass Entrepises – demandeurs d’emploi rattachés au Pôle emploi de Tourcoing Jeudi 21 décembre, 09h00 Tourcoing Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00 Frédéric DELATTRE de Pass Entreprises sera présent dans les locaux du Pôle emploi de Tourcoing le jeudi 21 décembre. Pré-requis : Bénéficiaire du RSA obligatoire (soumis droits et devoirs) et maitrise de la langue française.

C’est quoi au juste ? : Le dispositif « casse les codes du recrutement » : pas besoin de CV, repérage des compétences, des contraintes (horaires, mobilité, santé…), des envies, des plus envies, des non envies !

Les critères de sélectivité sont minimisés.

CDI, CDD de longue durée proposés (6 mois minimum).

18h hebdomadaire minimum.

Un suivi dans l’emploi est mis en place pendant 6 mois au moins.

Pass Entreprises propose des postes de 1ère catégorie : agent(e) d’entretien, aide-ménager (ère), manœuvre dans le bâtiment, employé(e) libre-service, livreur (euse)… Vous êtes intéressé-es, n’hésitez pas à venir rencontrer Monsieur DELATTRE. Entretien individuel avec Monsieur DELATTRE. Tourcoing 59200 Tourcoing [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/194072 »}] Réunion d’information Aides à l’emploi Détails Autres Lieu Tourcoing Adresse 59200 Tourcoing Lieu Ville Tourcoing Latitude 50.71777 Longitude 3.172089 latitude longitude 50.71777;3.172089

Tourcoing https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//