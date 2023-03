Tournoi de Blood Bowl Tourch Catégories d’Évènement: Finistère

Tourch

Tournoi de Blood Bowl, 23 septembre 2023, Tourch . Tournoi de Blood Bowl Rue de Pont Ilis Tourch Finistère

2023-09-23 10:00:00 – 2023-09-24 16:00:00 Tourch

Finistère . 2eme édition. L’entrée est gratuite pour les visiteurs. L’inscription au tournoi est de 35€ ( participation aux frais ). Place limitées. Ouvert à tous. +33 6 34 12 85 06 Tourch

dernière mise à jour : 2023-03-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Tourch Autres Lieu Tourch Adresse Rue de Pont Ilis Tourch Finistère Ville Tourch Departement Finistère Tarif Lieu Ville Tourch

Tourch Tourch Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourch /

Tournoi de Blood Bowl 2023-09-23 was last modified: by Tournoi de Blood Bowl Tourch 23 septembre 2023 finistère Rue de Pont Ilis Tourch Finistère Tourch

Tourch Finistère