Finistère Tourch . Conférence d’Annick LE DOUGET à la Médiathèque de Tourc’h. Au XIXe siècle, jusqu’à la Première Guerre mondiale, les campagnes cornouaillaises sont largement sous-médicalisées et les malades ne peuvent compter que sur les modes traditionnels de soin pour espérer la guérison… Entrée libre. Réservation au 02 98 66 32 38. +33 2 98 66 32 38 Visuel libre de droit

