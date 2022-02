Tourbillons et Connexions – Exposition de Nadia Barbotin Galerie Sabrina Lucas Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Tourbillons et Connexions – Exposition de Nadia Barbotin Galerie Sabrina Lucas, 30 mars 2022, Nantes. 2022-03-30 Exposition visible du 10 février au 21 avril 2022sur rendez-vous : contact@sabrinalucas.comVernissage le 10 février à partir de 18h.L’artiste Nadia Barbotin sera présente le jour du vernissage ainsi que les dimanches 20 février, 27 mars et 10 avril 2022 de 14h30 à 17h.

Gratuit : non Exposition visible du 10 février au 21 avril 2022sur rendez-vous : contact@sabrinalucas.comVernissage le 10 février à partir de 18h.L’artiste Nadia Barbotin sera présente le jour du vernissage ainsi que les dimanches 20 février, 27 mars et 10 avril 2022 de 14h30 à 17h. Une artiste nantaise à découvrir.L’exposition de peinture contemporaine abstraite mêle graphismes, lignes, gestuels, couleurs en monochromie. La série « Tourbillons et Connexions » de Nadia Barbotin est née pendant le confinement en 2020. Le ressenti de l’isolement, l’introversion, la réflexion sur soi et son environnement sont représentés par les tourbillons, les rondeurs, la circonférence de la pensée. Les relations avec les autres apparaissent dans certaines œuvres sous forme de connexions, en tournant les papiers dans un sens ou un autre. Galerie Sabrina Lucas adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

https://sabrinalucas.com/

