Vous avez entre **18 et 25 ans** ? Vous cherchez un premier emploi ? Vous souhaitez vous lancer dans la vie professionnelle ? cet événement est fait pour vous ! Rendez-vous le **mercredi 4 mai 2022, de 13h à 18h** à la Salle communale de Plainpalais, pour rencontrer des employeurs genevois qui souhaitent donner leur chance à un-e jeune. Pour bénéficier d’un entretien de 15 minutes auprès d’un.e recruteur.euse, **inscrivez-vous** dès le 27 avril sur [www.tourbillonemploi.ch](http://tourbillonemploi.ch/). L’après-midi du 4 mai s’achèvera par un **apéritif convivial** en présence de représentant-e-s de la Ville de Genève et des entreprises associées à l’événement. L’événement est organisé en partenariat avec la Ville de Genève, la Fédération des entreprises romandes (Genève) et une trentaine d’entreprises locales.

Gratuit

