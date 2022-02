“Tourbillon d’elles par tourbillon d’arts” La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drôme

La Garde-Adhémar

“Tourbillon d’elles par tourbillon d’arts” La Garde-Adhémar, 5 mars 2022, La Garde-Adhémar. “Tourbillon d’elles par tourbillon d’arts” Salle Henri Girard 75 chemin des charines La Garde-Adhémar

2022-03-05 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-06 19:30:00 19:30:00 Salle Henri Girard 75 chemin des charines

La Garde-Adhémar Drôme La Journée des Femmes sera doublement fêtée à La Garde Adhémar à la Salle Henri Girard avec le festival «Tourbillons d’Elles ». jychaze@gmail.com Salle Henri Girard 75 chemin des charines La Garde-Adhémar

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Garde-Adhémar Autres Lieu La Garde-Adhémar Adresse Salle Henri Girard 75 chemin des charines Ville La Garde-Adhémar lieuville Salle Henri Girard 75 chemin des charines La Garde-Adhémar Departement Drôme

La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-garde-adhemar/

“Tourbillon d’elles par tourbillon d’arts” La Garde-Adhémar 2022-03-05 was last modified: by “Tourbillon d’elles par tourbillon d’arts” La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 5 mars 2022 Drôme La Garde-Adhémar

La Garde-Adhémar Drôme