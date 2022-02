TOURBIÈRES Villepail Villepail Catégories d’évènement: Mayenne

2022-07-09 14:30:00 – 2022-07-09 16:30:00

Villepail Mayenne Sortie nature proposée par l’association Groupe Ornithologique des Avaloirs. Avec Laurent, membre du groupe Ornithologique des Avaloirs, partez à la découverte de la tourbière des Egoutelles à Villepail. Un milieu rare et des espèces inféodées… contact.goa53@yahoo.fr +33 6 87 77 71 89 Sortie nature proposée par l’association Groupe Ornithologique des Avaloirs. Villepail

