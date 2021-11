Tourbières Saint-Sauveur, 10 novembre 2021, Coublevie.

Tourbières

Saint-Sauveur, le mercredi 10 novembre à 18:30

Elles ont fortemant régressé ces dernières décennies. Elles possèdent pourtant une biodiversité rare et particulière mais également un rôle très important dans la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau (rétention des crues, épuration des eaux, etc.) ainsi que dans la régulation du climat (écosystème terrestre stockant le plus de carbone). Restitution d’une étude de Pierre GOUBET, commanditée par la Communauté de Communes de Puisaye Forterre (Natura 2000) visant à mieux connaître ces milieux pour mieux les préserver.

Leur rôle dans la gestion de la ressource en eau et dans la régulation du climat

