Restauration d’une ancienne mare Tourbière du Boulou Affieux, 20 septembre 2023, Affieux.

Affieux,Corrèze

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources, organise un chantier de restauration de mare. Restauration d’une ancienne mare destinée à accueillir la biodiversité et abreuver les bovins entretenant la zone.

Prévoir tenue de travail, gants, bottes et éventuellement des pelles.

2023-09-20 fin : 2023-09-20 . .

Tourbière du Boulou

Affieux 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, in partnership with the Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources, is organizing a pond restoration project. Restoration of an old pond designed to host biodiversity and provide water for the cattle tending the area.

Please bring work clothes, gloves, boots and possibly shovels

El Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, en colaboración con la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources, organiza un proyecto de restauración de un estanque. Restauración de un antiguo estanque destinado a favorecer la biodiversidad y proporcionar agua al ganado que cuida la zona.

Se ruega traer ropa de trabajo, guantes, botas y eventualmente palas

Das Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organisiert in Zusammenarbeit mit der Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources eine Baustelle zur Restaurierung eines Teiches. Restaurierung eines alten Teiches, der die Artenvielfalt beherbergen und die Rinder, die das Gebiet pflegen, tränken soll.

Arbeitskleidung, Handschuhe, Stiefel und eventuell Schaufeln mitbringen

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze