Découverte des oiseaux d’eau pour les tout-petits Tourbière d’Heurteauville Heurteauville, 24 août 2023, Heurteauville.

Heurteauville,Seine-Maritime

Le Parc propose un Rendez-vous du Parc à destination des plus jeunes d’entre nous, les tout-petits de moins de 3 ans et leurs familles. Depuis quelques années, le Parc accompagne les structures de la petite enfance pour inciter à l’éveil à la nature. La nature est source d’émerveillement, d’épanouissement et de rencontres incroyables pour les jeunes enfants. Ce Rendez-vous du Parc sera animé par Nadège Grézil, chargée de mission éducation au territoire au Parc. Elle accompagnera les enfants et leurs familles dans la tourbière d’Heurteauville, plus particulièrement sur le sentier récemment aménagé par le Département de la Seine-Maritime, qui permet désormais à chacun d’accéder à ce site d’une richesse écologique exceptionnelle. Par le biais de petites activités basées sur la sensation, les tout-petits vont chercher des couleurs, cueillir, toucher, sentir, observer, jouer. Tout cela dans le but d’éveiller leur curiosité et de cultiver leur émerveillement et leur lien avec la nature.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux tout-petits et à leurs familles. Il est conçu pour les petits âgés de 18 mois à 3 ans environ, mais leurs grandes sœurs et grands frères sont également les bienvenus. La présence d’au moins un parent est obligatoire.

Organisateur : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Animatrice : Nadège Grézil, chargée de mission éducation au territoire au Parc.

Modalités : inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir

des vêtements adaptés à la météo..

2023-08-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-24 11:30:00. .

Tourbière d’Heurteauville

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie



The Park offers a Rendez-vous du Parc for the youngest among us, toddlers under 3 and their families. For a number of years now, the Park has been working with early childhood facilities to encourage children to learn about nature. Nature is a source of wonder, fulfillment and incredible encounters for young children. This Rendez-vous du Parc will be hosted by Nadège Grézil, the Park’s regional education officer. She will accompany the children and their families on a tour of the Heurteauville peat bog, and more specifically on the path recently laid out by the Seine-Maritime department, which now gives everyone access to this exceptionally rich ecological site. Through a series of sensory-based activities, little ones can look for colors, pick, touch, smell, observe and play. All with the aim of awakening their curiosity and cultivating their sense of wonder and connection with nature.

This Rendez-vous du Parc is aimed at toddlers and their families. It is designed for little ones aged 18 months to around 3 years, but older siblings are also welcome. At least one parent must be present.

Organizers: Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Leader: Nadège Grézil, in charge of territorial education at the Park.

Registration required on the Parc website. Places are limited. Please bring

weather-appropriate clothing.

El Parque ofrece un Rendez-vous du Parc dirigido a los más pequeños, los niños menores de 3 años y sus familias. Desde hace varios años, el Parque colabora con centros de educación infantil para animar a los niños a conocer la naturaleza. La naturaleza es una fuente de asombro, satisfacción y encuentros increíbles para los más pequeños. Este Rendez-vous du Parc estará dirigido por Nadège Grézil, responsable regional de educación del Parque. Acompañará a los niños y a sus familias en un recorrido por la turbera de Heurteauville, y más concretamente por el sendero recientemente trazado por el Departamento de Seine-Maritime, que ahora permite a todo el mundo acceder a este paraje de excepcional riqueza ecológica. A través de una serie de actividades sensoriales, los más pequeños buscarán colores, recogerán, tocarán, olerán, observarán y jugarán. Todo ello con el fin de despertar su curiosidad y cultivar su sentido de la maravilla y su conexión con la naturaleza.

Este Rendez-vous du Parc está dirigido a los más pequeños y a sus familias. Está pensado para niños de entre 18 meses y 3 años, pero también se admiten hermanos mayores. Al menos uno de los padres debe estar presente.

Organiza: Parque Natural Regional de Boucles de la Seine Normande.

Organiza: Nadège Grézil, responsable regional de educación del Parque.

Detalles: inscripción obligatoria en la página web del Parque. Plazas limitadas. Se ruega traer

ropa adecuada a las condiciones meteorológicas.

Der Park bietet ein Park-Rendezvous für die Jüngsten unter uns, die Kleinkinder unter 3 Jahren und ihre Familien. Seit einigen Jahren begleitet der Park die Einrichtungen für Kleinkinder, um sie für die Natur zu begeistern. Die Natur ist für Kleinkinder eine Quelle des Staunens, der Entfaltung und unglaublicher Begegnungen. Dieser Treffpunkt des Parks wird von Nadège Grézil, der Beauftragten des Parks für Umwelterziehung, geleitet. Sie begleitet die Kinder und ihre Familien in das Torfmoor von Heurteauville, insbesondere auf den kürzlich vom Departement Seine-Maritime angelegten Pfad, der es nun jedem ermöglicht, diesen Ort mit seinem außergewöhnlichen ökologischen Reichtum zu betreten. Durch kleine Aktivitäten, die auf Sinneseindrücken beruhen, können die Kleinen Farben suchen, pflücken, berühren, riechen, beobachten und spielen. All dies soll ihre Neugier wecken und ihr Staunen und ihre Verbundenheit mit der Natur kultivieren.

Dieser Treffpunkt im Park richtet sich an Kleinkinder und ihre Familien. Er ist für Kinder im Alter von 18 Monaten bis etwa 3 Jahren gedacht, aber auch ältere Geschwister sind herzlich willkommen. Mindestens ein Elternteil muss anwesend sein.

Veranstalter: Regionaler Naturpark Boucles de la Seine Normande.

Moderatorin: Nadège Grézil, Beauftragte für territoriale Bildung im Park.

Modalitäten: Anmeldung auf der Website des Parks erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Mitzubringen sind

dem Wetter angepasste Kleidung.

