JOURNEE ECO-CITOYENNE Avenue de la Gare, 3 juin 2023, Tourbes.

Une journée Balade Nature & Découverte mais aussi journée de sensibilisation à l’écologie qui s’adresse à toutes personnes sensibles à l’amélioration et la protection de notre environnement..

2023-06-03 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

Avenue de la Gare

Tourbes 34120 Hérault Occitanie



Nature and discovery strolling day but also an ecology consciousness-raisind one which caters to every individual who is sensitive on improvement and protection of our surroundings.

Un día de paseos por la Naturaleza y el Descubrimiento, pero también un día de concienciación ecológica dirigido a todos aquellos que se preocupan por la mejora y la protección de nuestro medio ambiente.

Ein Tag mit Natur- und Entdeckungsspaziergängen, aber auch ein Tag zur Sensibilisierung für die Ökologie, der sich an alle richtet, die sich für die Verbesserung und den Schutz unserer Umwelt interessieren.

