RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES – MAS DELGI Tourbes Catégories d’Évènement: Hérault

Tourbes

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES – MAS DELGI, 14 mai 2023, Tourbes . RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES – MAS DELGI Rue des Flabégues

101 Chemin des Flabègues Tourbes Hérault

2023-05-14 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-14 16:00:00 16:00:00 Tourbes

Hérault . Venez découvrir ces merveilles chromées lors d’une exposition au Mas Delgi, de 11h à 16h.

Plus de 40 modèles exposés avec deux associations « les chromes d’avant » et le « classic auto rétro passion »

Restauration sur place et dégustation des cuvées du domaine

Venez nombreux passer une journée conviviale sous le signe du partage et de la découverte ! Les « anciennes chromées » font halte au Mas Delgi ! +33 6 51 21 96 10 Tourbes

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Tourbes Autres Lieu Tourbes Adresse Rue des Flabégues 101 Chemin des Flabègues Tourbes Hérault Ville Tourbes Departement Hérault Tarif Lieu Ville Tourbes

Tourbes Tourbes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourbes /

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES – MAS DELGI 2023-05-14 was last modified: by RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES – MAS DELGI Tourbes 14 mai 2023 Hérault Rue des Flabégues 101 Chemin des Flabègues Tourbes Hérault Tourbes

Tourbes Hérault