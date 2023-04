ÉCHAPPÉE BELLE EN VÉLO LUDIQUE ET GOURMANDE : VIN ET SPIRULINE Avenue de la Méditerranée, 4 mai 2023, Tourbes.

Vélo ludique et gourmand entre vin et spiruline ! Découverte du Mas Delgi : rencontre avec le vigneron, découverte de la cave. Après un pique-nique au « Mazet », nous poursuivrons jusqu’à la ferme de la Roquette pour découvrir une production artisanale de spiruline : petite algue verte aux multiples bienfaits ! Une dégustation de recettes insolites étonnera vos papilles, convivialité garantie !.

2023-05-04 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-04 17:00:00. .

Avenue de la Méditerranée

Tourbes 34120 Hérault Occitanie



Fun and greedy bike between wine and spirulina! Discovery of the Mas Delgi: meeting with the wine grower, discovery of the cellar. After a picnic at the « Mazet », we will continue to the farm of La Roquette to discover an artisanal production of spirulina: small green algae with multiple benefits! A tasting of unusual recipes will surprise your taste buds, conviviality guaranteed!

¡Un divertido y sabroso paseo en bicicleta entre vino y espirulina! Descubrimiento del Mas Delgi: encuentro con el enólogo, descubrimiento de la bodega. Después de un picnic en el « Mazet », continuaremos hacia la granja Roquette para descubrir una producción tradicional de espirulina: ¡una pequeña alga verde con múltiples beneficios! Una degustación de recetas insólitas sorprenderá a sus papilas gustativas, ¡convivencia garantizada!

Spielerisches und genussvolles Radfahren zwischen Wein und Spirulina! Entdeckung des Mas Delgi: Treffen mit dem Winzer, Erkundung des Weinkellers. Nach einem Picknick im « Mazet » fahren wir weiter zum Bauernhof « La Roquette », um eine handwerkliche Produktion von Spirulina zu entdecken: eine kleine Grünalge mit vielen Vorteilen! Eine Kostprobe ungewöhnlicher Rezepte wird Ihren Gaumen überraschen, Geselligkeit garantiert!

Mise à jour le 2023-04-19 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE