TOURNOI DE FOOTBALL Avenue du Petit Train, 1 mai 2023, Tourbes.

2ème Tournoi de Football organisé par l’association Festivi’Tourbes, une journée familiale et conviviale ouverte à tous !.

2023-05-01 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-01 19:30:00. EUR.

Avenue du Petit Train

Tourbes 34120 Hérault Occitanie



2nd Football Tournament organized by the association Festivi’Tourbes, a family and friendly day open to all!

2º Torneo de Fútbol organizado por la asociación Festivi’Tourbes, ¡una jornada familiar y amistosa abierta a todos!

2. Fußballturnier, das vom Verein Festivi’Tourbes organisiert wird. Ein geselliger Familientag, der für alle offen ist!

