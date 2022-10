Touraine Primeur à Amboise, 18 novembre 2022, .

Touraine Primeur à Amboise



2022-11-18 – 2022-11-18

La fête du Touraine Primeur est une fête traditionnelle et populaire à Amboise qui permet de découvrir le vin nouveau de façon festive et conviviale.

Venez à la rencontre des vignerons, dégustez leur production et profitez des animations tout au long de la soirée.

+33 2 47 23 47 98 http://www.ville-amboise.fr/

villeamboise

