L'une des plus anciennes épreuves de la voile française qui a fait éclore de nombreuses pépites de la course au large mais aussi de grands spécialistes de la régate au contact va se présenter en juillet prochain sous un nouveau profil pour sa 44e édition. Cette année , Le Havre accueillera une étape du Tour Voile ! Et quand la Cité Océane reçoit les skippers les plus affûtés du large, l'épreuve promet d'être spectaculaire. Les équipages s'arrêteront deux jours pour une escale jalonnée de défis, avant leur premier ralliement par la mer. Un rendez-vous à ne pas manquer les 5 et 6 juillet prochains !

