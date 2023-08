Visite libre de la Tour Vauban Tour Vauban Camaret-sur-Mer, 16 septembre 2023, Camaret-sur-Mer.

Venez visiter et participer à des Journées Européennes du Patrimoine du seul monument en Bretagne classé au patrimoine mondial de L’Unesco.

Au début de l'année 1689, craignant une attaque sur Brest, Louis XIV envoya Vauban qui ordonna la construction d'un certain nombre d'ouvrages, dont un fortin à Camaret. L'ouvrage est une construction hexagonale, contenant des salles voûtées. Aux deux extrémités de la batterie semi-circulaire et dallée qui s'étend au pied de la tour, s'élèvent un four à boulets rouges et un corps de garde dont les meurtrières défendent l'accès du pont-levis. Les murs du fossé, bâtis en pierres non cimentées, laissent passer l'eau, permettant à la marée montante de remplir le fossé. L'ouvrage fut bâti avec des pierres prises au fond du port, et revêtues extérieurement d'une couche de ciment rouge. Les parements et les voûtes des salles sont en granit. Cette tour soutint un siège contre les Anglais en 1694.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

