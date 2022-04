Tour Spéléo Cannes Cannes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Cannes

Tour Spéléo Cannes, 29 avril 2022, Cannes.

2022-04-29 10:00:00 – 2022-05-01

Cannes Alpes-Maritimes Mise en place d’une tour 2 en 1 : spéléo et mur d’escalade et d’un Airbag géant pour pouvoir sauter depuis la tour spéléo. Cannes

