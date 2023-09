Exposition La mer autour Tour Solidor – Musée cap-hornier Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Exposition La mer autour Tour Solidor – Musée cap-hornier Saint-Malo, 16 septembre 2023, Saint-Malo. Exposition La mer autour 16 et 17 septembre Tour Solidor – Musée cap-hornier Entrée libre La mer autour

Installée dans différents lieux emblématiques de Saint-Malo, La mer autour, nouvelle exposition temporaire du musée d’Histoire, questionne les paysages maritimes et le regard qu’on porte dessus. L’artiste Agathe Mariposa présente dans la tour Solidor une installation qui dialogue avec des objets d’archéologie sous-marine, où les objets seraient des offrandes de la mer. Tour Solidor – Musée cap-hornier Tour Solidor – Quai Sébastopol, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 40 71 58 http://www.ville-saint-malo.fr https://www.st-malo.com/tourisme/art-culture/tour-solidor/ Située à Saint-Servan, la tour Solidor abrite les collections qui racontent la navigation commerciale par la route du Cap Horn. Les biens réunis -modèles réduits, instruments de bord, objets façonnés par les marins au cours de leurs traversées ou ramenés d’escales lointaines- sont autant de témoignages des voyages effectués sur les grands voiliers jusqu’au début du 20e siècle.

Il faut terminer la visite de la tour par son chemin de ronde, d’où la vue est époustouflante. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

