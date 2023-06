Exposition « Les Arts de la Tour » Tour Sarrazine Bozel Bozel Catégories d’Évènement: Bozel

Exposition « Les Arts de la Tour » 16 et 17 septembre Tour Sarrazine Venez découvrir l'exposition de l'été :

Françoise Jean : peintre

Christine Ancel : peintre /photographe

David Valencourt : sculpteur sur bois

Hugo Dietlin : Illustrateur

Cairan Heurteau : photographe

Et les aquarelles de Claudius Pralus Tour Sarrazine Route de Villemartin, 73350 Bozel, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Cette tour oblongue au caractère ostentatoire a aussi un rôle défensif du fait de son entrée d'origine située à 4m du sol et de l'épaisseur de plus de 2m de la base de ces murs.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

