Visite guidée : L’enceinte urbaine dinannaise Tour Sainte-Catherine Dinan, 17 septembre 2023, Dinan.

Visite guidée : L’enceinte urbaine dinannaise Dimanche 17 septembre, 13h30 Tour Sainte-Catherine

Edifiée à la fin du 13e siècle par les ducs de Bretagne, l’enceinte dinannaise s’impose dès l’origine comme l’une des plus vastes et des plus imposantes du duché. Modernisée aux 14e, 15e et 16e siècles, elle compte aujourd’hui parmi les fortifications médiévales les mieux conservées de France et propose aux visiteurs une remarquable synthèse de l’architecture militaire.

Tour Sainte-Catherine Jardin anglais, 22100, Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

Service Conservation et Valorisation des Patrimoines – Ville de Dinan