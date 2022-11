Exposition sur les 50 ans de recherches historiques et archéologiques du GRHALP 1972-2022 Tour Saint Rieul – Salles Basses Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Val-d'Oise

Exposition sur les 50 ans de recherches historiques et archéologiques du GRHALP 1972-2022 Tour Saint Rieul – Salles Basses, 19 novembre 2022, Louvres. Exposition sur les 50 ans de recherches historiques et archéologiques du GRHALP 1972-2022 19 – 27 novembre Tour Saint Rieul – Salles Basses

Entrée Libre

Exposition sur les 50 ans de recherches historiques et archéologiques du GRHALP 1972-2022 Tour Saint Rieul – Salles Basses 2 rue des deux églises 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France Exposition sur les 50 ans de recherches historiques et archéologiques du GRHALP 1972-2022 à venir visiter dans les salles basses de la tour St Rieul. 2, rue Des Deux Eglises 95380 Louvres

Les samedis et dimanches 12-13; 19-20 et 26-27 novembre 2022 de 14h00 à 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:00:00+01:00

2022-11-27T17:30:00+01:00 LE GRHALP

Détails Catégories d’évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu Tour Saint Rieul - Salles Basses Adresse 2 rue des deux églises 95380 Louvres Ville Louvres Age maximum 99 lieuville Tour Saint Rieul - Salles Basses Louvres Departement Val-d'Oise

Tour Saint Rieul - Salles Basses Louvres Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louvres/

Exposition sur les 50 ans de recherches historiques et archéologiques du GRHALP 1972-2022 Tour Saint Rieul – Salles Basses 2022-11-19 was last modified: by Exposition sur les 50 ans de recherches historiques et archéologiques du GRHALP 1972-2022 Tour Saint Rieul – Salles Basses Tour Saint Rieul - Salles Basses 19 novembre 2022 Louvres Tour Saint Rieul - Salles Basses Louvres

Louvres Val-d'Oise