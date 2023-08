Découvrez cette Tour-Porte en visite libre Tour-Porte Montesquiou Catégories d’Évènement: Gers

Découvrez cette Tour-Porte en visite libre

15 – 17 septembre

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez cette Tour-Porte du XIIe siècle pour les Journées européennes du patrimoine.

De plan rectangulaire, en appareil massif de pierre, avec sa toiture à quatre pentes couverte en tuiles canal, elle domine la rivière qui coule à ses pieds. Cette Tour-porte du XIIe siècle, avec ses deux arcs concentriques en plein cintre pourrait être une des plus anciennes du Gers.

Tour-Porte
32320 Monstesquiou
Montesquiou
32320 Gers
Occitanie

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:30:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:30:00+02:00 ©commune de Montesquiou Détails Catégories d’Évènement: Gers, Montesquiou Autres Lieu Tour-Porte Adresse 32320 Monstesquiou Ville Montesquiou Departement Gers Lieu Ville Tour-Porte Montesquiou latitude longitude 43.580888;0.328903

