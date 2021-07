Saivres Saivres Deux-Sèvres, Saivres Tour Poitou-Charentes 2021 : Passage à Saivres Saivres Saivres Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saivres

Tour Poitou-Charentes 2021 : Passage à Saivres Saivres, 24 août 2021-24 août 2021, Saivres. Tour Poitou-Charentes 2021 : Passage à Saivres 2021-08-24 – 2021-08-24

Saivres Deux-Sèvres Saivres ℹ️ Circulation et stationnement interdit sur les rues :

Route du Grand Pré

Route du Chambon

Rue du Pont

Hameau du Grand Pré

Le Magnoux

Rue du Plessis

Rue st Pierre

Hameau du Champs de la Vigne

Rue de la Couture

La Ruelle

Combré

Villefolet

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saivres Étiquettes évènement : Autres Lieu Saivres Adresse Ville Saivres lieuville 46.43294#-0.23542