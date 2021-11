Tour Philippe le Bon : visite de la Salle d’Astronomie Dijon, 21 décembre 2021, Dijon.

Office de tourisme de Dijon 11 Rue des Forges Dijon

2021-12-21 – 2021-12-21 Office de tourisme de Dijon 11 Rue des Forges

Dijon Côte-d’Or

De 1783 à 1940, la Tour Philippe le Bon était un observatoire astronomique.

L’un des 11 plus importants d’Europe, équipé des plus beaux instruments.

On soupçonne même que la Tour ait été construite pour les observations astronomiques au temps de Philippe le Bon, quand la Cour de Bourgogne était l’une des plus rayonnantes d’Europe.

La visite se déroule en deux temps. D’abord un rayon de Soleil vient se poser poser sur la méridienne du XVIIIè, toujours visible, vers 12h40.

Ensuite, le guide de la Société Astronomique de Bourgogne vous raconte l’observatoire, une histoire à rebondissements, du Moyen-âge à l’Occupation en passant par les lumières, entre sciences et personnages fascinants. Projections, expériences, observations, en attendant de réinstaller là-haut les vrais instruments qui y ont officié.

La visite n’est pas recommandée aux femmes enceintes et aux personnes se déplaçant avec difficulté (316 marches).

Office de tourisme de Dijon 11 Rue des Forges Dijon

