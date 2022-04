Tour pédestre du Béarn : Prologue et départ Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Tour pédestre du Béarn : Prologue et départ Orthez, 1 octobre 2022, Orthez. Tour pédestre du Béarn : Prologue et départ Mairie 1 place d’Armes Orthez

2022-10-01 07:45:00 – 2022-10-01 Mairie 1 place d’Armes

Orthez Pyrénées-Atlantiques Orthez EUR 150 Départ du prologue et arrivée à la place d’Armes à 7h55 / 8h20. Boucle de 2,5km. Chaque équipe présente les 5 coureurs, 5 équipes prennent le départ en même temps dans l’ordre croissant des dossard puis départ toutes les minutes.

8h30 Départ du tour en direction de Salies-de-Béarn. 15,5km.

Course en relais qui se déroule sur deux jours. Ce parcours, d'environ 200 kilomètres, traverse le Béarn de village en village en passant par le piémont pyrénéen et se termine à Pau.

Départ du prologue et arrivée à la place d'Armes à 7h55 / 8h20. Boucle de 2,5km. Chaque équipe présente les 5 coureurs, 5 équipes prennent le départ en même temps dans l'ordre croissant des dossard puis départ toutes les minutes.

8h30 Départ du tour en direction de Salies-de-Béarn. 15,5km.

Course en relais qui se déroule sur deux jours. Ce parcours, d'environ 200 kilomètres, traverse le Béarn de village en village en passant par le piémont pyrénéen et se termine à Pau.

Course en relais qui se déroule sur deux jours. Ce parcours, d’environ 200 kilomètres, traverse le Béarn de village en village en passant par le piémont pyrénéen et se termine à Pau. Mairie 1 place d’Armes Orthez

