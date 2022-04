Tour pédestre du Béarn : Etape 6 Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn Catégories d’évènement: Lucq-de-Béarn

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Lucq-de-Béarn EUR 150 Parcours de 17,4km. Arrivée à 17h10/17h55 à la salle des fêtes de Pardies.

18h Départ depuis la salle des fêtes de Pardies de l’étape 7 en direction d’Arbus. Parcours de 14,1km.

