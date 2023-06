Festival Non-étoile Tour Orion Montreuil, 1 septembre 2023, Montreuil.

Le Festival Non-Étoile, qui a connu un succès lors de sa première édition l’année dernière, se présente comme un événement convivial permettant à tous de célébrer la rentrée, tout en invitant le public montreuillois à découvrir les ateliers et les activités variées de l’organisation. Devenu un acteur établi dans le paysage associatif de Montreuil, ce festival a été conçu pour présenter au public externe la diversité des pratiques artistiques de ses membres, allant des arts visuels au cinéma d’animation, en passant par le design et la musique.

Durant deux semaines, le festival se tiendra au 6ème étage de la tour Orion, sous la forme d’une vaste exposition collective. Outre cette ambitieuse exposition, à laquelle participeront de nombreux résidents, l’événement proposera une programmation événementielle riche. Les visiteurs seront notamment invités à assister à des « siestes électroniques » où ils pourront profiter de concerts en après-midi, confortablement installés. Des performances artistiques et culinaires, ainsi que des projections de courts, moyens ou longs métrages réalisés par les artistes de l’atelier, ponctueront également la manifestation. Une soirée de veillée « Réveil au soleil » est également prévue, permettant aux spectateurs d’admirer le coucher du soleil accompagné d’une douce musique électronique.

Tour Orion 12 rue de Vincennes 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bobillot Seine-Saint-Denis Île-de-France 07 68 79 40 60 http://nonetoile.fr https://www.instagram.com/non.etoile/ [{« type »: « link », « value »: « http://nonetoile.fr »}] Non-étoile est à la fois un collectif d’artistes et un espace culturel autogéré. Aujourd’hui, cette association rassemble à Montreuil soixante-quinze artistes réuni·e·s autour d’un désir commun : mutualiser espaces de travail et moyens de production.

Depuis sa création en 2021, Non-étoile est devenu un acteur dynamique de la scène culturelle séquano-Dionysienne. Elle propose régulièrement des événements gratuits et ouverts à tous afin de favoriser l’échange d’idées et le partage des savoir-faire (expositions, concerts, projections, ateliers…). Non-étoile se trouve au 4ème et au 9ème étage de la Tour Orion. Des visites d’ateliers sont possible sur rendez-vous. Pour venir par métro, prendre la Ligne 9, s’arrêter à la station Croix-de-Chavaux et prendre la sortie numéro 4 Rue Kléber.

2023-09-01T14:00:00+02:00 – 2023-09-01T22:00:00+02:00

2023-09-10T14:00:00+02:00 – 2023-09-10T22:00:00+02:00

