Montez en haut d’une tour pour profiter d’une vue imprenable 16 et 17 septembre Tour Neuve (Tour de l’Horloge) Gratuit. Entrée libre. Bonne condition physique exigée, ascension par groupe de 19 personnes.

Découvrez l’intérieur de la Tour Neuve et accédez à une petite plate-forme qui vous offre l’un des plus beaux points de vue sur les églises Saint-Georges et Sainte-Foy.

Pour des raisons de sécurité, pas d’accès possible au balcon une fois au sommet de la tour.

Tour Neuve (Tour de l’Horloge) Rue des Chevaliers, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est http://www.ville-selestat.fr La tour de l’horloge est l’unique vestige de la deuxième enceinte de Sélestat. Cette enceinte fut construite vers 1280 pour englober les nouveaux couvents des ordres mineurs, dominicains de Sylo, franciscains et hospitaliers. Elle comprenait quatre portes dont celle de l’horloge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

ascension tour

© Ville de Sélestat