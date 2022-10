Tour national des courses urbaines Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrnes-Atlantiques

Tour national des courses urbaines Pau, 16 octobre 2022, Pau. Tour national des courses urbaines

Place de Verdun Pau Pyrnes-Atlantiques

2022-10-16 – 2022-10-16 Pau

Pyrnes-Atlantiques Dimanche 16 octobre de 10h à 12h

Course d’orientation en centre ville de PAU

Venez nombreux et découvrir Pau tout en s’amusant !!!! Dimanche 16 octobre de 10h à 12h

Course d’orientation en centre ville de PAU

Venez nombreux et découvrir Pau tout en s’amusant !!!! +33 6 32 64 09 06 fol64

Pau

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Place de Verdun Pau Pyrnes-Atlantiques Ville Pau lieuville Pau Departement Pyrnes-Atlantiques

Pau Pau Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Tour national des courses urbaines Pau 2022-10-16 was last modified: by Tour national des courses urbaines Pau Pau 16 octobre 2022 Pau Place de Verdun Pau Pyrnes-Atlantiques Pyrnes-Atlantiques

Pau Pyrnes-Atlantiques