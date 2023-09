Cet évènement est passé Venez découvrir la tour protectrice de la cité royale d’Argelès au XIIIe siècle Tour Miquel Argelès-sur-Mer Catégories d’Évènement: Argelès-sur-Mer

16 et 17 septembre Tour Miquel Gratuit. Entrée libre. En cours de restauration, cette tour faisait partie des anciens remparts qui protégeaient la cité royale d'Argelès au XIIIe siècle. Tour Miquel Rue des remparts, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie 06 83 17 27 62. Histoire de la cité médiévale fortifiée d'Argelès et des tours flanquées de défense des remparts. Explications sur le système de défense de la cité médiévale. Historique de la sauvegarde et la restauration de la tour Miquel. Parkings à 200 mètres, le long de la rivière Massane.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00
Tour Miquel Rue des remparts, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

