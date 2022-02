Tour lavande / op3 Aix-en-Provence, 20 juin 2022, Aix-en-Provence.

Tour lavande / op3 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

2022-06-20 – 2022-07-15 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Promenez-vous dans les champs de lavande et admirez les merveilles de la Provence.

Départ pour le plateau de Valensole, le plus grand et le plus célèbre domaine de lavande de Provence. Pendant la visite, profitez de nombreux arrêts le long de la route de la lavande et du temps libre parmi les champs de lavande et de tournesol selon les périodes de floraison. Visitez une boutique de distillerie de lavande traditionnelle pour découvrir le processus de fabrication des huiles essentielles de lavande et de lavandin, d’huile d’olive et de miel de lavande. Vous traverserez des paysages typiques et des champs de lavande.



C’est la période de l’année où la Provence revêt sa robe violette et dorée. Juin et juillet sont les mois des champs de lavande et de tournesol en fleurs. Le lavandin et la lavande sauvage poussent entre 500 et 1700m d’altitude, au soleil et sur un sol sec. C’est un délice pour vos sens. La lavande est un trésor pour les yeux, le nez et le palais. Vous pourrez flâner parmi les lavandes, déguster une glace à la lavande et des produits à base de lavande. Valensole est une destination particulièrement appréciée pour ses grands champs de lavande alternant avec des vagues de tournesols. Simplement renversant. Le meilleur moment pour venir en Provence pour prendre des photos est de fin juin à mi-juillet.



➜ Excursion commentée en anglais uniquement / Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Départ de l’Office de Tourisme à 9h et à 14h

➜ Durée : 4h

➜ Prévoir casquette et crème solaire

➜ Inclus : la visite d’une boutique distillerie de lavande, le voyage en mini bus climatisé, bouteille d’eau et wifi gratuit dans le bus

➜ Exclus : les repas et autres boissons, les entrées aux monuments, musées, attractions, les dépenses personnelles et le pourboire au guide.

➜ Les animaux sont interdits



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Demi-journée – Découvrez les vues et les parfums des champs de lavande de Provence. Excursion limitée à 8 places.

