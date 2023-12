Rendez-vous avec le Père Noël Tour Lastic Bourganeuf, 1 décembre 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Rencontrez le Père Noel et venez vous prendre en photo à ses côtés !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. EUR.

Tour Lastic

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Meet Santa Claus and have your photo taken with him!

Conozca a Papá Noel y hágase una foto con él

Treffen Sie den Weihnachtsmann und lassen Sie sich an seiner Seite fotografieren!

